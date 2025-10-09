В Омской области постоялец, избивший пенсионера из-за стакана воды, признан невменяемым

Прокуратура Крутинского района Омской области направила в суд уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера в отношении 26-летнего инвалида второй группы, страдающего психическим заболеванием. Мужчина обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ).
Согласно материалам дела, преступление было совершено днем 4 июня 2025 года в помещении ванной комнаты автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Крутинский дом-интернат». Находясь в состоянии невменяемости из-за психического расстройства, подозреваемый, действуя на почве личной неприязни, нанес 56-летнему постояльцу интерната не менее 12 ударов по различным частям тела. Потерпевший получил травмы, квалифицированные как средней тяжести вред здоровью.
Информация о произошедшем стала достоянием общественности после того, как видеозапись избиения была опубликована в социальных сетях. Это вызвало широкий общественный резонанс и послужило поводом для проведения прокурорской проверки.
По результатам проверки прокуратура вынесла представление директору «Крутинского дома-интерната» с требованием устранить выявленные нарушения законодательства. Кроме того, в отношении руководства учреждения возбуждено уголовное дело по статье «халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ) за недостаточный контроль над проживающими и обеспечение их безопасности.
Учитывая психическое состояние обвиняемого, исключающее его вменяемость, прокуратура направила материалы дела в суд для применения к нему принудительной меры медицинского характера — лечения в психиатрическом стационаре. Ход расследования уголовного дела о халатности со стороны руководства интерната находится под контролем надзорного ведомства.
Ранее мы писали, что в Омске передано в суд дело о незаконной продаже охотничьего ружья.