Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следствие проверило вменяемость студентки, вербовавшей новобранцев в РДК*

Следствие проверило вменяемость Полины Костиковой, вербовавшей новобранцев в РДК.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Следствие проверяло вменяемость студентки Государственного университета просвещения Полины Костиковой**, обвиняемой в участии в террористической организации, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Получено заключение амбулаторной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы», — сказано в документах. Там не уточняется ее результат. Но, судя по тому, что повторная стационарная экспертиза не понадобилась, врачи сочли, что свои действия она осознавала.

Согласно материалам дела, Костикова** была задержана в марте и сначала суд отправил ее под домашний арест. Однако уже в мае она сбежала из дома, «намереваясь пересечь государственную границу между Россией и Грузией». Такси, в котором она ехала, остановили сотрудники ДПС, девушку поместили в СИЗО, где она и дожидается суда.

По обвинению в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, Костиковой грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Она внесена в реестр террористов и экстремистов.

По данным ряда СМИ, Костикова помогала вербовать новобранцев в «Русский добровольческий корпус»* (запрещенная в России террористическая организация).

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Внесена в список террористов и экстремистов.