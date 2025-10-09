Студентка, вербовавшая новобранцев в РДК*, признала вину

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Студентка Государственного университета просвещения Полина Костикова** признала вину в участии в террористической организации, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным ряда СМИ, Костикова** помогала вербовать новобранцев в «Русский добровольческий корпус»* (запрещенная в России террористическая организация).
«Подзащитная вину признает, оказывает содействие в раскрытии преступления и изобличении лиц, причастных к преступной деятельности», — сказано в документе.
Там отмечается, что она «активно сотрудничала со следствием и сотрудниками ФСБ РФ» и даже подавала ходатайство о заключении со следствием сделки о сотрудничестве. В материалах не упоминается, была ли она в итоге заключена.
Согласно материалам дела, Костикова была задержана в марте и сначала суд отправил ее под домашний арест. Однако уже в мае она сбежала из дома, «намереваясь пересечь государственную границу между Россией и Грузией». Такси, в котором она ехала, остановили сотрудники ДПС, девушку поместили в СИЗО, где она и дожидается суда.
В настоящее время следствие уже завершено, в ближайшее время дело передадут для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру, а затем и в суд.
По обвинению в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, Костиковой грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Она внесена в реестр террористов и экстремистов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесена в список террористов и экстремистов.