Студентка, вербовавшая новобранцев в РДК*, признала вину

Согласно материалам дела, Костикова была задержана в марте и сначала суд отправил ее под домашний арест. Однако уже в мае она сбежала из дома, «намереваясь пересечь государственную границу между Россией и Грузией». Такси, в котором она ехала, остановили сотрудники ДПС, девушку поместили в СИЗО, где она и дожидается суда.