SHOT: Шуфутинский попал в больницу с подозрением на онкологию

Российский шансонье Михаил Шуфутинский, которому в апреле этого года исполнилось 77 лет, экстренно перенес операцию. Артист был госпитализирован с подозрением на онкологическое заболевание.
«Еще весной у 77-летнего Михаила Захаровича обнаружили опухоль», — пишет SHOT. Ситуация требовала немедленного вмешательства, поскольку существовал высокий риск того, что новообразование может оказаться злокачественным. Было принято решение о проведении срочной хирургической операции. Она прошла успешно.
Уже летом, после периода реабилитации, шансонье вернулся к своей активной концертной деятельности. Сейчас артист активно гастролирует по стране. Врачи рекомендовали Шуфутинскому оставаться под пристальным наблюдением онколога.
Ранее стало известно, что Шуфутинский официально стал гражданином России. Изначально певец проживал на территории страны на основании вида на жительство, являясь при этом обладателем американского паспорта.