Российские города рискуют уйти под воду: почему и когда это случится

Риски, что российские города уйдут под воду, связаны с повышением уровня Мирового океана.
Изменение климата и связанное с ним повышение уровня Мирового океана к концу текущего столетия способны создать угрозу затопления для некоторых российских городов. Это те регионы, которые находятся близко к уровню моря. В особой опасности находятся Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Об этом заявил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.
По его словам, это произойдет примерно к 2100 году. Почему такое происходит и какие еще российские регионы рискуют уйти под воду — в материале URA.RU.
Какие регионы России уйдут под воду и когда.
Предполагается, что большие проблемы из-за подъема воды начнутся уже к 2100 году Фото: Виталий Страхов © URA.RU.
К 2100 году уровень океана может увеличиться на 0,3−0,65 метра, а при реализации наиболее негативного сценария — до 1,3 метра. В более отдаленной перспективе, к 2300 году, этот показатель способен достичь 5,6 метра, отметил Филипп Сапожников.
Среди наиболее уязвимых территорий на юге России эксперт назвал Азов, южные районы Ростова-на-Дону, прибрежные зоны Керчи, а также отдельные станицы северной части Краснодарского края и часть Адлера. В северо-западной части страны под угрозой могут оказаться прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и значительная часть Сестрорецка. Для северных регионов отмечается вероятность подмыва береговой линии в районе Варандея, а также, в меньшей степени, вблизи Нарьян-Мара и Салехарда. На Дальнем Востоке проблемы, связанные с подъемом воды, могут коснуться порта Находка.
Сапожников подчеркнул, что приведенные прогнозы основываются на результатах моделирования, который учитывает существующие тенденции. При этом такие данные стоит пока воспринимать как расчетные, а не то что точно произойдет.
Почему повышается уровень воды.
Из-за глобального потепления страдают не только люди, но и животные Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Выделяют два ключевых фактора, оказывающих значительное воздействие на рост уровня мирового океана. Это ускоренное таяние ледников и повышение температуры в самом океане из-за глобального потепления.
В настоящее время увеличение температуры океанических вод представляет собой одну из наиболее острых глобальных проблем. С повышением температуры вода расширяется, занимая больший объем. По данным наблюдений, средняя температура океанов достигла максимальных значений за всю историю измерений. Следует отметить, что мировой океан аккумулирует порядка 90% поступающего на планету тепла, что в определенной степени сдерживает повышение температуры атмосферы.
Ученые обеспокоены и таянием ледников. За последние десятилетия объемы их потерь увеличились в пять раз. В частности, скорость утраты массы Гренландского ледникового щита с 1992 года выросла в семь раз, а антарктического — в шесть раз по сравнению с показателями 1980-х годов. Влияние таяния ледников, с учетом незначительного вклада изменения запасов подземных вод, почти вдвое превосходит эффект теплового расширения воды в контексте повышения уровня мирового океана.
Сокращение площади морского льда приводит к уменьшению светлой поверхности, отражающей солнечные лучи, и увеличению доли темной поверхности океана, которая активно поглощает солнечное излучение. Согласно оценкам специалистов, заснеженный морской лед отражает примерно 80% поступающего солнечного света, в то время как открытая водная поверхность поглощает свыше 90%.
Почему подъем воды — сейчас одна из главных проблем.
В 2100 году на Земле будет в разы меньше пресной воды из-за затоплений прибрежных территорий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Одной из основных угроз, связанных с повышением уровня Мирового океана, является затопление прибрежных зон. В первую очередь последствия климатических изменений и повышения уровня воды ощутят на себе малые островные государства и территории, расположенные в Тихом и Индийском океанах, такие как Кирибати, Маршалловы острова и Гавайи. Существует риск их полного исчезновения. Дополнительное потепление морской воды приводит к снижению воспроизводства рыбы, что оказывает негативное влияние на рыболовство, являющееся ключевым источником дохода для населения указанных регионов.
Повышение температуры океана также способствует увеличению частоты и интенсивности ураганов, тайфунов и штормов, что наносит серьезный ущерб прибрежным мегаполисам. Следует отметить, что восемь из десяти крупнейших городов мира, в которых проживают сотни миллионов человек, расположены вблизи морского побережья. Согласно результатам исследований, с 1963 по 2012 год почти половина всех смертей, связанных с ураганами в Атлантике, была вызвана штормовыми нагонами, обусловленными потеплением океана.
Рост уровня моря представляет угрозу для городской инфраструктуры, промышленности, а также создает риски загрязнения источников питьевой воды и других ресурсов. Под воздействием соленой морской воды могут пострадать не только пресноводные источники, но и сельское хозяйство в целом, что может привести к массовому голоду. В результате прогнозируется усиление глобальной миграции и рост числа климатических беженцев.
По оценкам экспертов, если к 2100 году уровень моря поднимется на один метр даже при отсутствии прироста населения, последствия этого почувствуют порядка 410 миллионов человек по всему миру. Всемирный банк прогнозирует, что к 2050 году годовой экономический ущерб от наводнений составит до 52 миллиардов долларов. В случае учета ущерба от самого повышения уровня моря эта сумма может достичь одного триллиона долларов ежегодно.