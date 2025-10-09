Российские города рискуют уйти под воду: почему и когда это случится

Ученые обеспокоены и таянием ледников. За последние десятилетия объемы их потерь увеличились в пять раз. В частности, скорость утраты массы Гренландского ледникового щита с 1992 года выросла в семь раз, а антарктического — в шесть раз по сравнению с показателями 1980-х годов. Влияние таяния ледников, с учетом незначительного вклада изменения запасов подземных вод, почти вдвое превосходит эффект теплового расширения воды в контексте повышения уровня мирового океана.