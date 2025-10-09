В Новосибирске сложилась сложная ситуация из-за сильного снегопада

Дорожные рабочие сейчас работают в две смены.
На дорогах Новосибирска осложнилась ситуация из-за утреннего снегопада. Рабочим приходится работать в две смены, сообщил мэр Максим Кудрявцев.
«На уборку выведена уборочная техника. Сегодня задержали ночную смену дорожных рабочих до обеда для работы в усиленном режиме по уборке снега», — написал мэр в своем telegram-канале. Он уточнил, что последствия снегопада в городе сейчас ликвидируют две смены рабочих. Ситуацию с уборкой осложняют пробки — мэр пообещал, что магистрали будут чистить после часа пик. Он также пообещал, что дороги обработают противогололедными материалами.
Ситуацию с уборкой в Новосибирске осложняют пробкиФото: Telegram-канал мэра Максима Кудрявцева.
Ночью 9 октября мощный снегопад и штормовой ветер парализовали движение общественного транспорта на Камчатке. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, снежный покров зафиксирован на 60% площади Российской Федерации, и, как ожидается, до конца недели существенных изменений не произойдет.