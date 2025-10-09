Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске сложилась сложная ситуация из-за сильного снегопада

На дорогах Новосибирска осложнилась ситуация из-за утреннего снегопада. Рабочим приходится работать в две смены, сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Дорожные рабочие сейчас работают в две смены.

На дорогах Новосибирска осложнилась ситуация из-за утреннего снегопада. Рабочим приходится работать в две смены, сообщил мэр Максим Кудрявцев.

«На уборку выведена уборочная техника. Сегодня задержали ночную смену дорожных рабочих до обеда для работы в усиленном режиме по уборке снега», — написал мэр в своем telegram-канале. Он уточнил, что последствия снегопада в городе сейчас ликвидируют две смены рабочих. Ситуацию с уборкой осложняют пробки — мэр пообещал, что магистрали будут чистить после часа пик. Он также пообещал, что дороги обработают противогололедными материалами.

Ситуацию с уборкой в Новосибирске осложняют пробкиФото: Telegram-канал мэра Максима Кудрявцева.

Ночью 9 октября мощный снегопад и штормовой ветер парализовали движение общественного транспорта на Камчатке. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, снежный покров зафиксирован на 60% площади Российской Федерации, и, как ожидается, до конца недели существенных изменений не произойдет.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше