В Новосибирске сложилась сложная ситуация из-за сильного снегопада

«На уборку выведена уборочная техника. Сегодня задержали ночную смену дорожных рабочих до обеда для работы в усиленном режиме по уборке снега», — написал мэр в своем telegram-канале. Он уточнил, что последствия снегопада в городе сейчас ликвидируют две смены рабочих. Ситуацию с уборкой осложняют пробки — мэр пообещал, что магистрали будут чистить после часа пик. Он также пообещал, что дороги обработают противогололедными материалами.