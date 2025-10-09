Раскрыт страшный диагноз, который поставили Шуфутинскому перед срочной операцией

Сейчас Шуфутинский, следуя рекомендациям врачей по наблюдению у онколога, вновь покоряет концертные площадки. Этот период восстановления совпал с важным личным шагом: певец, наконец, завершил процесс отказа от американского гражданства и официально стал гражданином России.