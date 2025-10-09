Ричмонд
Раскрыт страшный диагноз, который поставили Шуфутинскому перед срочной операцией

Эстрадный шансонье Михаил Шуфутинский пережил экстренное хирургическое вмешательство. По информации SHOT, у него заподозрили рак.

Источник: Life.ru

Тревожные звоночки прозвучали ещё весной, когда у 77-летнего Михаила Захаровича обнаружили новообразование. Ввиду потенциальной злокачественности, врачи приняли решение о необходимости операции. Хирургическое вмешательство завершилось успешно, и артист уже покинул больничные стены.

Сейчас Шуфутинский, следуя рекомендациям врачей по наблюдению у онколога, вновь покоряет концертные площадки. Этот период восстановления совпал с важным личным шагом: певец, наконец, завершил процесс отказа от американского гражданства и официально стал гражданином России.

Ранее сообщалось, что главный маг СССР Анатолий Кашпировский экстренно госпитализирован в Москве. Состояние 86-летнего телепата ухудшилось на фоне онкологического заболевания, ему назначен курс лучевой терапии.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.