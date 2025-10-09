Ричмонд
Врачебную амбулаторию на возвращенные активы построили в Актюбинской области

Актобе. 9 октября. КазТАГ — В селе Маржанбулак Актюбинской области завершено строительство новой врачебной амбулатории за счет возвращенных активов, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Источник: Пресс-служба премьер-министра РК

«В селе Маржанбулак Актюбинской области завершено строительство новой врачебной амбулатории. Социальный объект возведен в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию сельской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Новая амбулатория рассчитана на 45 посещений в смену и оснащена современным медицинским оборудованием. В здании предусмотрены кабинеты для приема пациентов, процедурные и смотровые комнаты, что позволит жителям получать качественную первичную медико-санитарную помощь.

На строительство объекта из Специального государственного фонда было выделено около Т190 млн.

Всего в Актюбинской области за счет средств Специального государственного фонда реализуется 11 проектов в сфере сельского здравоохранения. На сегодняшний день четыре объекта введены в эксплуатацию, строительство еще семи продолжается.