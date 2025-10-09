Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректор «Газпромнефть-СМ» назвал трудолюбие и амбициозность главными качествами перспективного специалиста

Трудолюбие и амбициозность, а также умение учиться, достигать результата и адаптироваться к изменениям являются основными качествами перспективного специалиста, заявил в интервью «Российской газете» генеральный директор компании «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Трудолюбие и амбициозность, а также умение учиться, достигать результата и адаптироваться к изменениям являются основными качествами перспективного специалиста, заявил в интервью «Российской газете» генеральный директор компании «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Он также добавил, что развивать эти качества в компании помогают путем создания благоприятной среды. В частности, здесь очень развита система наставничества, когда молодого сотрудника опекает опытный специалист.

— Работа на заводе смазочных материалов требует высокого уровня ответственности, поэтому поддержка на начальном этапе крайне необходима, — подчеркнул Анатолий Скоромец.

Компания выпускает масла, смазки и технические жидкости на двух основных производственных площадках в Омске и подмосковном Фрязине. Московский завод смазочных материалов является самой современной технологичной производственной площадкой в Центральном регионе России.

На Московском заводе смазочных материалов студенты средних специальных учебных заведений проходят стажировку, где их знакомят с технологическими процессами разработки, создания и выпуска продукции.