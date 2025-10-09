В Куйбышевском районе Самары водопроводную воду очистят от примесей

«Проблема появилась после гидравлических испытаний. Вчера по моему поручению в районе провели совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций, администрации города, района и управляющих компаний, выборочно проверили системы водоснабжения нескольких домов и выявили причину происходящего. Она банальна — халатность», — констатировал Иван Носков.
Глава Самары сообщил, что долгое время сети обслуживали некачественно, а гидравлические испытания не проводились или проводились не в полной мере. Как итог — отложения и ржавчина во внутридомовых трубах.
«В этом году впервые за много лет испытания проведены по правилам, подача воды идет с нормативным напором. “Кофе”, который сейчас течет из кранов у жителей, — это те самые скопившиеся за много лет отложения», — добавил он.
Как уточнил мэр, очистить воду поможет дренаж — пролив сетей до полного устранения отложений.
«Перед ресурсоснабжающей компанией и управляющими компаниями стоит задача за два-три дня промыть как внутридомовые коммуникации, так и те участки теплосети, куда попали загрязнения из зданий. На некоторых домах работы начались вчера, срок полного окончания по всем домам поселка — вечер пятницы. После очистки воду на наличие примесей проверит лаборатория. С ресурсоснабжающей компанией ведем переговоры по перерасчету оплаты за период поступления некачественной воды», — заключил Иван Носков.
В заключение он констатировал, что город нуждается не только в ремонте, но и в замене сетей.
«Все компании, которые хотят работать в Самаре, должны в эту работу включаться с полной отдачей. И, как минимум, выполнять все необходимые профилактические работы качественно и в полном объеме», — резюмировал он.