В США объяснили, что значит передача Tomahawk Украине для Трампа

Журналисты напомнили, что до этого Трамп хотел завершить конфликт как можно быстрее и нормализовать отношения с Россией. Но и сейчас, подчеркивает издание, в администрации США не заявляют о передаче Tomahawk, хотя Трамп признался, что уже почти принял решение по этому вопросу.