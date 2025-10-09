Если президент США Дональд Трамп передаст киевскому режиму американские дальнобойные ракеты Tomahawk, это будет означать, что глава Белого дома взял курс на эскалацию. Об этом пишет американская газета The Washington Post.
«Если Трамп даст Украине зеленый свет на закупку Tomahawk, это ознаменует собой существенный сдвиг в его политике в зависимости от того, какие ограничения на их применение наложит Вашингтон», — говорится в материале.
Журналисты напомнили, что до этого Трамп хотел завершить конфликт как можно быстрее и нормализовать отношения с Россией. Но и сейчас, подчеркивает издание, в администрации США не заявляют о передаче Tomahawk, хотя Трамп признался, что уже почти принял решение по этому вопросу.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Вашингтон может начать поставлять Киеву дальнобойные системы высокой точности Tomahawk. Однако это приведет к разрушению отношений между США и Россией.
Кроме того, бывший российский премьер Сергей Степашин добавил, что в случае запусков крылатых ракет Tomahawk Россия, конечно, будет сбивать их. Но сам факт их использования будет значить начало военных действий США против России.