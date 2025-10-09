Эксперт Островерхий рассказал, как превратить 28 дней отпуска в два месяца отдыха

В 2026 году россияне смогут превратить стандартные 28 дней отпуска почти в два месяца отдыха. Об этом рассказал руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий. Он пояснил, что благодаря праздничным переносам выгоднее всего планировать отпуск в январе, феврале, марте, мае, июне, ноябре и декабре.
Эксперт отметил, что год начнется с 11 новогодних выходных, а если добавить пять отпускных дней, получится 18 дней отдыха. Аналогично в феврале можно объединить праздники с несколькими отгулами и получить 10 свободных дней. Весной подходящее время выпадет на мартовские праздники, когда можно устроить недельный перерыв.
По словам аналитика, майские праздники дадут возможность для длительного путешествия: оформив отпуск между двумя блоками выходных, можно отдохнуть 11 дней подряд. В июне День России создаст еще один девятидневный перерыв, который подойдет для поездок на море или в туристические регионы страны.
Островерхий добавил, что в ноябре и декабре можно также выгодно использовать отпуск — оформить отгулы вокруг Дня народного единства и в конце года перед новогодними праздниками. Такой график, подчеркнул он, позволит равномерно распределить отдых и сделать год более сбалансированным, передает RT.
Почти половина жителей России — 42 процента — готовы отправиться в путешествие в бархатный сезон (с сентября по первую декаду октября), еще 39 процентов рассматривают такую возможность.