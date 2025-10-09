Эксперт Островерхий рассказал, как превратить 28 дней отпуска в два месяца отдыха

Островерхий добавил, что в ноябре и декабре можно также выгодно использовать отпуск — оформить отгулы вокруг Дня народного единства и в конце года перед новогодними праздниками. Такой график, подчеркнул он, позволит равномерно распределить отдых и сделать год более сбалансированным, передает RT.