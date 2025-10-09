В хабаровском зоосаде черный гриф наконец вышел из карантина

В хабаровском зоосаде «Приамурский» завершился карантин у нового постояльца — краснокнижного черного грифа.
Почти месяц птица провела в отдельном вольере, адаптируясь после переезда из приюта «Верное сердце» поселка Новый Ургал.
Теперь гриф переехал на постоянное место жительства и впервые открыт для посетителей. Он внимательно осматривает новые владения и уже познакомился со своим соседом — старожилом Гошей. Первая встреча прошла спокойно и трогательно: птицы будто поклонились друг другу и мирно разошлись по своим делам.
Сотрудники зоосада уверены, что эти величественные пернатые станут добрыми соседями и настоящими звездами экспозиции. Посетители могут увидеть редкого грифа своими глазами и познакомиться с новым обитателем.