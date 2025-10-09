Новосибирский предприниматель передал 1825 пар кроссовок для СВО после суда

Однако в ходе процесса позиция ответчика изменилась. Узнав о возможности направления конфискованного имущества на нужды СВО в соответствии с постановлением правительства от сентября 2023 года, бизнесмен добровольно согласился передать государству 1825 пар кроссовок без дополнительных экспертиз и судебных разбирательств.