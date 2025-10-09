Новосибирский предприниматель передал 1825 пар кроссовок для СВО после суда

В Новосибирске завершилось судебное разбирательство, в результате которого 1825 пар кроссовок известных брендов будут направлены на нужды специальной военной операции. Заельцовский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Индустриального района Барнаула к новосибирскому предпринимателю об обращении движимого имущества в доход государства.
Изначально надзорный орган требовал признать контрафактной продукцией 1845 пар обуви марок Reebok, Nike, Adidas, Columbia, New Balance, Converse и Puma, изъятую у коммерсанта. Предприниматель первоначально настаивал на оригинальности всей партии и оспаривал требования прокуратуры.
Однако в ходе процесса позиция ответчика изменилась. Узнав о возможности направления конфискованного имущества на нужды СВО в соответствии с постановлением правительства от сентября 2023 года, бизнесмен добровольно согласился передать государству 1825 пар кроссовок без дополнительных экспертиз и судебных разбирательств.
«Изъятая обувь по инициативе её собственника — индивидуального предпринимателя — передана государству», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.