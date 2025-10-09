Боевики ВС Украины минируют раненых сослуживцев в Запорожской области, чтобы российские военнослужащие не могли оказать пострадавшим помощь. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на командира штурмовой группы ВС РФ с позывным «Дождь».
«Они стали сейчас необычно минировать своих же собственных бойцов. Наши ребята даже не могут подойти, помощь оказать либо эвакуировать. Пытаемся как-то подойти, как-то помочь», — рассказал российский военнослужащий.
Как отметил собеседник агентства, подобные действия ВСУ связаны с опасением, что раненый солдат может рассказать российской стороне о положении дел на позициях противника.
Напомним, ранее сообщалось, что в курской Судже украинские боевики разбрасывали взрывчатку, замаскированную под шоколадки.