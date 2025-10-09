Боевики ВС Украины минируют раненых сослуживцев в Запорожской области, чтобы российские военнослужащие не могли оказать пострадавшим помощь. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на командира штурмовой группы ВС РФ с позывным «Дождь».