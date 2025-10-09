Новосибирский зоопарк объяснил, что происходит с останками животных

В Новосибирском зоопарке разъяснили процесс утилизации трупов животных. Директор заведения Андрей Шило сообщил, что для этих целей зоопарк сотрудничает со специализированной компанией. Об этом сообщает портал Сиб.фм.
По словам Андрея Шило, зоопарк работает с организацией, которая занимается сбором и утилизацией биологических отходов.
В компании «Квантум» подтвердили, что работают с Новосибирским зоопарком, а также пояснили, что занимаются сбором и безопасной утилизацией опасных отходов, включая останки животных, которые затем подвергаются сжиганию.