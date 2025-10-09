В Красноярске завершается капитальный ремонт двух детских садов

После завершения ремонта учреждения смогут принять 261 ребёнка.
В саду № 110 заменили все инженерные коммуникации, отремонтировали крышу и фундамент. Сейчас ведётся благоустройство территории: укладывается асфальт, устанавливается новое ограждение, завершается отделка фасада и внутренних помещений. Старые деревянные окна и двери заменены на пластиковые.
В детском саду № 206 также полностью обновлены инженерные сети, кровля и фундамент. Рабочие занимаются ремонтом фасада и укладкой полов, а на территории продолжается благоустройство.
В оба сада поступит современное оборудование — учебное, игровое и технологическое. Все работы планируется завершить к декабрю 2025 года.
Ремонт проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке федерального, краевого и городского бюджетов. Общая сумма финансирования превышает 307 миллионов рублей, сообщает главное управление образования города Красноярска.