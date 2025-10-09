В Красноярске завершается капитальный ремонт двух детских садов

В саду № 110 заменили все инженерные коммуникации, отремонтировали крышу и фундамент. Сейчас ведётся благоустройство территории: укладывается асфальт, устанавливается новое ограждение, завершается отделка фасада и внутренних помещений. Старые деревянные окна и двери заменены на пластиковые.