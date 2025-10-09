В Перми подключили к теплу 100% социальных объектов города

Подача тепла ведется постепенно, по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимние режимы. Заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает до трех недель. За это время батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу.