В Перми подключили к теплу 100% социальных объектов города

В Перми две недели назад стартовал отопительный сезон 2025−2026 годов. Городские власти сообщили результаты мониторинга по подключению к теплоносителю жилых домов и социальных объектов.
Тепло поступает во все школы и детские сады, учреждения здравоохранения города, близок к 100-проыентному показателю запуск отопления в жилые дома. Город обеспечивают теплом все 409 центральных тепловых пунктов.
Глава города подписал постановление о начале отопительного сезона с 22 сентября. В первую очередь начали подключать к теплу 859 объектов социального назначения, включая 523 здания школ и детских садов, 205 объектов здравоохранения, 29 учреждений физической культуры и спорта, 32 учреждения культуры, 217 объектов здравоохранения и 131 объект социального назначения, культуры и спорта.
В новом отопительном сезоне теплом обеспечат 5 886 многоквартирных домов Перми.
Подача тепла ведется постепенно, по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимние режимы. Заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает до трех недель. За это время батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу.