Трамп: ХАМАС может отпустить израильских заложников 13 октября

Президент США Дональд Трамп заявил, что обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС может состояться 13 октября. Об этом сообщает The New York Times.
По словам американского лидера, сейчас предпринимаются все возможные меры для освобождения удерживаемых людей. Он отметил, что процесс идет активно и находится под особым контролем.
Трамп также рассказал о планах на следующий этап соглашения, подчеркнув, что после обмена начнется восстановление сектора Газа. Он уточнил, что создается специальный орган, который, вероятно, будет называться «Советом мира».
Президент добавил, что этот совет должен стать важной структурой и сыграть значительную роль в урегулировании ситуации. Однако подробности его будущей работы Трамп раскрывать не стал, передает газета.
9 октября президент США объявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Трамп выразил уверенность, что эти шаги станут началом «прочного, надежного и вечного мира».
Позже палестинское движение ХАМАС подтвердило заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Согласно заявлению, опубликованному в Telegram-канале движения, документ предусматривает вывод израильских войск, доставку гуманитарной помощи в анклав и обмен израильских заложников на палестинских заключенных.