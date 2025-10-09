Загородная часть магистрали «Центральной» готова на 95%

В настоящее время на автомагистрали завершаются работы по строительству путепровода тоннельного типа на пересечении проспекта Карла Маркса и путей Куйбышевской железной дороги: ведется перенос железнодорожных путей и подготовка основания под дорожную одежду. Также выполняются мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.