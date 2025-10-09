Губернатор Самарской области 8 октября посетил Обитель милосердия

В среду, 8 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Обитель милосердия в честь великомученика Дмитрия Солунского, которая расположена в Зубчаниновке. Здесь люди с тяжелыми заболеваниями получают круглосуточный уход и медицинское сопровождение. Главе региона показали средства реабилитации, которые используют в учреждении. Среди них — специальное кресло для лежачих больных, которое изготовили в Тольятти.
«Уникальная разработка. Доработаем и будем готовы запускать серийное производство», — отметил Вячеслав Федорищев.
Обитель ежегодно получает финансовую поддержку региона. В этом году, помимо этого, учреждению передали микроавтобус. Глава региона, пообщавшись с людьми, которые живут в стационаре, с отцом Алексеем, братьями и сестрами милосердия, заверил, что помощь и поддержка будут продолжены и впредь.