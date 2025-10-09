Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Самарской области 8 октября посетил Обитель милосердия

В Самарской области хотят запустить серийное производство кресел для лежачих больных.

Источник: Правительство Самарской области

В среду, 8 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Обитель милосердия в честь великомученика Дмитрия Солунского, которая расположена в Зубчаниновке. Здесь люди с тяжелыми заболеваниями получают круглосуточный уход и медицинское сопровождение. Главе региона показали средства реабилитации, которые используют в учреждении. Среди них — специальное кресло для лежачих больных, которое изготовили в Тольятти.

«Уникальная разработка. Доработаем и будем готовы запускать серийное производство», — отметил Вячеслав Федорищев.

Обитель ежегодно получает финансовую поддержку региона. В этом году, помимо этого, учреждению передали микроавтобус. Глава региона, пообщавшись с людьми, которые живут в стационаре, с отцом Алексеем, братьями и сестрами милосердия, заверил, что помощь и поддержка будут продолжены и впредь.