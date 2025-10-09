Нижегородских студентов-медиков ждет отработка после окончания вуза

В Госдуму внесен законопроект, который вводит обязательную трехлетнюю адаптацию для всех молодых врачей после окончания вуза. Согласно проекту поправок, нововведения планируется реализовать с 1 марта 2026 года, пишет телеграм-канал «Бокал прессека».
Выпускники медицинских и фармацевтических вузов, получившие первичную аккредитацию, должны будут отработать три года под наставничеством в медицинских учреждениях, оказывающих помощь в рамках программы государственных гарантий. Эта ступень похожа на интернатуру и необходима для всех выпускников. Молодые врачи должны будут заключить контракт с конкретными заказчиками, которыми могут выступить регионы или медицинские организации, либо отработать в клинике, с которой заключен целевой договор. Согласно поправкам, выпускник, не набравший в совокупности трех лет работы под наставничеством, не сможет пройти периодическую аккредитацию и начать работать по основному месту работы как обычный специалист.
Новые правила затронут не только студентов-бюджетников, но и обучающихся на платной основе. Для студентов-бюджетников медицинских направлений будет действовать особое правило: они обязаны будут заключать договоры о целевом обучении уже на первом курсе. За нарушение обязательств, согласно законопроекту, предусмотрен штраф. Нарушитель обязан будет не только возместить в бюджет стоимость освоенного обучения, но и сверх того выплатить штраф в двукратном размере этой суммы.
Положения, согласно законопроекту, начнут действовать с 1 марта 2026 года, но не коснутся тех выпускников, которые завершили обучение или впервые прошли первичную аккредитацию до этой даты.