Нижегородских студентов-медиков ждет отработка после окончания вуза

Выпускники медицинских и фармацевтических вузов, получившие первичную аккредитацию, должны будут отработать три года под наставничеством в медицинских учреждениях, оказывающих помощь в рамках программы государственных гарантий. Эта ступень похожа на интернатуру и необходима для всех выпускников. Молодые врачи должны будут заключить контракт с конкретными заказчиками, которыми могут выступить регионы или медицинские организации, либо отработать в клинике, с которой заключен целевой договор. Согласно поправкам, выпускник, не набравший в совокупности трех лет работы под наставничеством, не сможет пройти периодическую аккредитацию и начать работать по основному месту работы как обычный специалист.