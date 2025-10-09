Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ поразили склад боеприпасов ВСУ на краматорско-дружковском направлении

Ударом FPV-дронов уничтожен наземный робототехнический комплекс.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск российской армии ударами FPV-дронов поразили склад боеприпасов ВСУ и наземный робототехнический комплекс. Как уточнили в Минобороны РФ, объекты, расположенные на краматорско-дружковском направлении, были уничтожены.

«В ходе выполнения боевых задач операторами FPV-дронов был поражён НРТК противника. Также точным ударом дрона уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — следует из сообщения российского военного ведомства.

На складе ВСУ после прямого попадания дрона ВС РФ произошла детонация хранившегося боекомплекта.

Ранее стало известно, что украинские военные минируют раненых сослуживцев в Запорожской области.