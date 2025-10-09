ВС РФ поразили склад боеприпасов ВСУ на краматорско-дружковском направлении

Бойцы 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск российской армии ударами FPV-дронов поразили склад боеприпасов ВСУ и наземный робототехнический комплекс. Как уточнили в Минобороны РФ, объекты, расположенные на краматорско-дружковском направлении, были уничтожены.