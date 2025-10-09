ВС РФ поразили склад боеприпасов ВСУ на краматорско-дружковском направлении

Бойцы 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск российской армии ударами FPV-дронов поразили склад боеприпасов ВСУ и наземный робототехнический комплекс. Как уточнили в Минобороны РФ, объекты, расположенные на краматорско-дружковском направлении, были уничтожены.
«В ходе выполнения боевых задач операторами FPV-дронов был поражён НРТК противника. Также точным ударом дрона уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — следует из сообщения российского военного ведомства.
На складе ВСУ после прямого попадания дрона ВС РФ произошла детонация хранившегося боекомплекта.
Ранее стало известно, что украинские военные минируют раненых сослуживцев в Запорожской области.