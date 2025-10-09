ЦАХАЛ нанесла удары по сектору Газа после объявления о договоренностях

Израильские войска нанесли удар по сектору Газа, несмотря на заявление о достигнутых договоренностях с ХАМАС. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на службу гражданской обороны Газы.
«С момента объявления прошлым вечером о соглашении по предлагаемому режиму прекращения огня сообщалось о нескольких взрывах, в особенности в районах на севере Газы», — говорится в заявлении.
Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и представители ХАМАС подписали документ о реализации первого этапа урегулирования конфликта в секторе Газа. Отмечалось, что выполнение этой части сделки предполагает освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованной линии.