Аттракционы в омских парках закрылись на зимний сезон

С приходом осени городские парки Омска начали подготовку к холодному времени года. В парке имени 30-летия ВЛКСМ и «Советском» завершился сезон работы аттракционов: они законсервированы до следующей весны. Информацию подтвердили в пресс-службе городских парков.
Причиной такого решения стали погодные условия: низкие температуры и сильные ветра создают небезопасную обстановку для катаний. Однако сами парки продолжают радовать посетителей. Гости могут прогуляться по аллеям и полюбоваться последними осенними красками, которые особенно живописны в этот период.
Временное прекращение работы аттракционов не означает окончание жизни парков. Здесь по-прежнему можно провести время на свежем воздухе, наслаждаясь спокойной атмосферой. А уже весной аттракционы вновь распахнут свои двери для жителей и гостей города, чтобы подарить новые яркие эмоции.
Ранее мы писали, что в Омске завершается благоустройство спуска к Иртышу.