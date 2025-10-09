Странный сигнал из «другой вселенной» заставил ученых пересмотреть теории

Сигнал GW190521, зафиксированный в 2019 году, может иметь происхождение из другой Вселенной, считают ученые. В отличие от других гравитационных волн, он был крайне коротким — десятую долю секунды — и не содержал типичной фазы сближения, что заставило искать нестандартные объяснения.