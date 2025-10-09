Странный сигнал из «другой вселенной» заставил ученых пересмотреть теории

Сигнал GW190521, зафиксированный в 2019 году, может иметь происхождение из другой Вселенной, считают ученые. В отличие от других гравитационных волн, он был крайне коротким — десятую долю секунды — и не содержал типичной фазы сближения, что заставило искать нестандартные объяснения.
Команда детекторов LIGO-Virgo связывает сигнал с слиянием двух аномально массивных черных дыр, существование которых трудно объяснить стандартными моделями. Исследователи из Университета Китайской академии наук предложили альтернативу: событие GW190521 стало отголоском катастрофы в параллельной Вселенной.
Согласно теории, слияние черных дыр в другом мире породило червоточину, вибрации которой проникли в нашу Вселенную и были зафиксированы как короткий импульс. Моделирование показало, что эта экзотическая версия соответствует данным почти так же хорошо, как стандартная.
Ученые отмечают, что это пока не доказательство существования червоточин, а лишь проверка гипотезы. Будущие наблюдения коротких гравитационных всплесков, подобных зарегистрированному в 2023 году, могут либо подтвердить, либо опровергнуть идею сигналов из других вселенных, передает Planet Today.
До этого специалисты смогли впервые воссоздать процесс, который может в теории стать причиной мгновенного разрушения Вселенной, на квантовом компьютере. Процесс, который они анализировали, именуется коллапсом «ложного вакуума».