В Самаре за неделю собрали 250 кг старых шин в новом «Экопункте»

С 1 октября в Самаре начал работу первый «Экопункт» — место, куда горожане могут приносить вторсырьё для переработки. Жители активно откликнулись на инициативу, и уже через неделю Минприроды Самарской области подвело первые итоги.
За семь дней в пункт сдали:
- 250 кг изношенных шин.
- 170 кг бумаги.
- 162 кг книг.
- 66 кг старой техники.
- 24 кг картона.
- 5 кг алюминиевых банок.
Всё собранное отправляют на переработку, как только накапливается достаточный объём.
Сейчас «Экопункт» работает по адресу: ул. 22 Партсъезда, 1 Г. В ближайшее время планируют открыть ещё одну точку — в Красноглинском районе.