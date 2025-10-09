Ричмонд
В Самаре за неделю собрали 250 кг старых шин в новом «Экопункте»

Он начал работать с 1 октября.

Источник: кадр из видео

С 1 октября в Самаре начал работу первый «Экопункт» — место, куда горожане могут приносить вторсырьё для переработки. Жители активно откликнулись на инициативу, и уже через неделю Минприроды Самарской области подвело первые итоги.

За семь дней в пункт сдали:

  • 250 кг изношенных шин.
  • 170 кг бумаги.
  • 162 кг книг.
  • 66 кг старой техники.
  • 24 кг картона.
  • 5 кг алюминиевых банок.

Всё собранное отправляют на переработку, как только накапливается достаточный объём.

Сейчас «Экопункт» работает по адресу: ул. 22 Партсъезда, 1 Г. В ближайшее время планируют открыть ещё одну точку — в Красноглинском районе.