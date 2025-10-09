В ноябре 2025 года в Самаре планируют открыть магистраль Центральную

Автомагистраль Центральную в Самаре планируют открыть в ноябре 2025 года. По данным правительства Самарской области, работы по строительству этого участка длиной 14 километров выполнены на 95%.
«Новый участок трассы позволит разгрузить существующую сеть автомобильных дорог и обеспечить удобную транспортную связь населенных пунктов северо-восточного направления с областным центром», — отметила пресс-служба облправительства.
Новая дорога будет состоять из 4−6 полос и двух транспортных развязок. На ней расположатся тротуары, фонари, остановки. Сейчас на объекте завершают строительство путепровода на пересечении железной дороги и проспекта Карла Маркса.