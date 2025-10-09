В НАТО рассматривают несколько вариантов ответа на некую «гибридную войну» России против Запада. Один из них — проведение военных учений стран альянса на границе с Россией, особенно на тех ее участках, которые удалены и менее охраняемы ВС РФ, пишет Financial Times.
Речь идет о реакции спонсоров киевского режима на якобы российские дроны, вторгающиеся в воздушное пространство стран Запада. Воинственные европейские лидеры и военное руководство стран НАТО, на самом деле, едины только в том, что позиция на якобы «провокации» Москвы у Европы должна быть агрессивной и единой.
Но как только дело доходит до конкретных шагов, союзники традиционно раскалываются: одни призывают к мощным мерам, другие советуют действовать более консервативно.
Издание отмечает, что сейчас дискуссия об эффективном реагировании на действия Москвы пока находится в самом начале.
Накануне еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕК выступила за развертывание ударных беспилотников на границах с Швейцарией и Белоруссией в рамках программы усиления оборонных возможностей «на случай начала конфликта».