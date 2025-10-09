Ричмонд
В Узбекистане успешно разделили сиамских близнецов

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Узбекистане в экстренном порядке провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Источник: Министерство здравоохранения

Сиамские близнецы, родившиеся преждевременно на 33−34-й неделе беременности путем кесарева сечения, были успешно разделены в экстренном порядке — всего через 9 часов после рождения посредством крайне сложного хирургического вмешательства.

говорится в сообщении

Высокотехнологичную пятичасовую операцию провели в Ташкентском областном филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка в городе Чирчике.

Подобные сложные операции выполняются далеко не во всех странах. Успешное разделение сиамских близнецов с тяжелыми врожденными аномалиями в экстренном порядке, да еще на региональном уровне, является ярким доказательством того, что потенциал отечественной медицины вышел на новый этап развития.

отметил министр здравоохранения Узбекистана Асилбек Худаяров

Он посетил центр, ознакомился с состоянием малышей и вручил группе специалистов, участвовавшим в операции по разделению сиамских близнецов, нагрудный знак «Отличник здравоохранения Республики Узбекистан».

В настоящее время состояние близнецов удовлетворительное, и вместе с матерью их выписали домой, добавили в пресс-службе Минздрава.