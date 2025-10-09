В Узбекистане успешно разделили сиамских близнецов

Подобные сложные операции выполняются далеко не во всех странах. Успешное разделение сиамских близнецов с тяжелыми врожденными аномалиями в экстренном порядке, да еще на региональном уровне, является ярким доказательством того, что потенциал отечественной медицины вышел на новый этап развития.