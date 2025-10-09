Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокуратура: комиссия по возвращению белорусов рассматривает обращения уклонистов от службы

Комиссия по возвращению белорусов рассматривает обращения от уклонистов.

Источник: Комсомольская правда

Комиссия по возвращению белорусов рассматривает обращения от уклонистов от воинской службы. Об этом в эфире «Первого информационного телеканала» сообщил заместитель генерального прокурора, заместитель председателя комиссии Алексей Стук, пишет БелТА.

— Практика работы комиссии показывает, что обращения касаются не только совершения экстремистских правонарушений или преступлений. В последнее время мы рассмотрели обращения, которые связаны с уклонением от воинской службы, — обратил внимание представитель Генеральной прокуратуры.

Алексей Стук отметил, что некоторые белорусы, опасаясь того, что в момент призыва могут быть отправлены на украинскую территорию, уклонились от воинской службы и в отношении них были заведены уголовные дела.

Заместитель генерального прокурора добавил, что законодательство Беларуси дает возможность прекратить уголовное преследование в случае, если белорус добровольно пришел в военкомат, прошел мероприятия призыва на воинскую службу, готов исполнять долг перед Родиной.

И меры ответственности к вам не будут применены. Не стоит начинать свою жизнь с судимости, которая закрывает некоторые важные жизненные дороги, — заявил Алексей Стук.

Он напомнил слова президента Беларуси, касающиеся того, что страна не будет направлять Вооруженные Силы в зону боевых действий на украинской территории.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что 30 человек вернулись в Беларусь через комиссию по возвращению.

Кроме того, Генпрокуратура допустила к работе 11 спортсменов, замеченных в протестах 2020.

Также мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.