Генпрокуратура: комиссия по возвращению белорусов рассматривает обращения уклонистов от службы

Комиссия по возвращению белорусов рассматривает обращения от уклонистов от воинской службы. Об этом в эфире «Первого информационного телеканала» сообщил заместитель генерального прокурора, заместитель председателя комиссии Алексей Стук, пишет БелТА.
— Практика работы комиссии показывает, что обращения касаются не только совершения экстремистских правонарушений или преступлений. В последнее время мы рассмотрели обращения, которые связаны с уклонением от воинской службы, — обратил внимание представитель Генеральной прокуратуры.
Алексей Стук отметил, что некоторые белорусы, опасаясь того, что в момент призыва могут быть отправлены на украинскую территорию, уклонились от воинской службы и в отношении них были заведены уголовные дела.
Заместитель генерального прокурора добавил, что законодательство Беларуси дает возможность прекратить уголовное преследование в случае, если белорус добровольно пришел в военкомат, прошел мероприятия призыва на воинскую службу, готов исполнять долг перед Родиной.
И меры ответственности к вам не будут применены. Не стоит начинать свою жизнь с судимости, которая закрывает некоторые важные жизненные дороги, — заявил Алексей Стук.
Он напомнил слова президента Беларуси, касающиеся того, что страна не будет направлять Вооруженные Силы в зону боевых действий на украинской территории.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что 30 человек вернулись в Беларусь через комиссию по возвращению.
Кроме того, Генпрокуратура допустила к работе 11 спортсменов, замеченных в протестах 2020.
Также мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.