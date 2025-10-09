Два корпуса бизнес-парка введено в эксплуатацию в Можайском районе

«Комитет выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух шестиэтажных корпусов второй очереди офисного комплекса общей площадью 29 тыс. кв. м. Ранее здесь уже были сданы два корпуса с единым стилобатом. Суммарная площадь застройки составляет 183 тыс. “квадратов”. Здесь созданы пространства для работы и размещения сопутствующей инфраструктуры», — приводятся в материале слова председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.
Уточняется, что объекту присвоен почтовый адрес: Сколковское шоссе, д. 43. В третьем и четвертом корпусах делового квартала предусмотрены офисы в аренду площадью от 200 кв. м. Два лота площадью 4,2 тыс. кв. м и 1,7 тыс. кв. м уже сданы арендаторам. В обустройстве фасадов использованы натуральный базальт и анодированный под бронзу алюминий, а в отделке лобби с 9-метровыми окнами применятся натуральные материалы. В каждом корпусе установлены четыре пассажирских лифта с системой распределения пассажиропотока, два — для доступа в паркинг и торговую галерею, а также один грузовой лифт.
«Инспекторы Мосгосстройнадзора суммарно провели на стройплощадке 52 выездные проверки. К ним привлекались специалисты подведомственного центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества работ и материалов, чтобы гарантировать надежность и безопасность зданий после их ввода в эксплуатацию», — добавил Слободчиков.
В настоящее время на территории бизнес-парка продолжается возведение двух последних офисных зданий. После завершения строительства объект будет состоять из шести шестиэтажных корпусов, объединенных стилобатом. Всего здесь будет создано более 10 тыс. рабочих мест. Для резидентов предусмотрены двухуровневая подземная автостоянка на 2 тыс. 309 машиномест, а также отдельно стоящий паркинг для 128 автомобилей.
Во всех корпусах внедрена интеллектуальная система мониторинга потребления ресурсов и микроклимата, смонтированы системы вентиляции и очистки воздуха.
Коммерческая инфраструктура первых этажей постепенно заполняется: до конца года в торговой галерее, расположенной в стилобате, откроются аптека, химчистка, кофейня и рестораны. Уже работают корпоративная столовая и новый образовательный кластер Московской школы управления «Сколково». На площади 716 кв. м разместились две аудитории на 200 мест, пять переговорных комнат и рабочие зоны. Все пространство оборудовано техникой и трансформируемой мебелью, что позволяет адаптировать его под различные форматы мероприятий.
В рамках благоустройства прилегающей территории разбит парк площадью 9 га. В нем создано озеро, занимающее 3 тыс. кв. м, проложены прогулочные маршруты, примыкающие к набережной реки Сетунь, организованы места для отдыха. Благодаря рельефному уклону часть парка расположена на кровле подземного уровня застройки. Здесь создан искусственный ландшафт, каскадом спускающийся к берегу.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что возле набережной реки Сетуни появился современный ландшафтный парк.