Два корпуса бизнес-парка введено в эксплуатацию в Можайском районе

Уточняется, что объекту присвоен почтовый адрес: Сколковское шоссе, д. 43. В третьем и четвертом корпусах делового квартала предусмотрены офисы в аренду площадью от 200 кв. м. Два лота площадью 4,2 тыс. кв. м и 1,7 тыс. кв. м уже сданы арендаторам. В обустройстве фасадов использованы натуральный базальт и анодированный под бронзу алюминий, а в отделке лобби с 9-метровыми окнами применятся натуральные материалы. В каждом корпусе установлены четыре пассажирских лифта с системой распределения пассажиропотока, два — для доступа в паркинг и торговую галерею, а также один грузовой лифт.