Выполнены работы по благоустройству возле станции МЦД-3 «Останкино»

«В этом районе сейчас идет масштабное строительство жилых комплексов, там находятся предприятия, телецентр и Останкинская башня. В ходе благоустройства обустроили удобные подходы и подъезды к станции и обеспечили условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта. В зону работ вошли ул. Новомосковская и проезд Дубовой Рощи», — отметил заммэра.
Он пояснил, что в рамках программы «Чистое небо» воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили ливневую систему.
«На участках ул. Новомосковская расширили тротуары, чтобы пешеходам, в том числе с маленькими детьми и колясками, было комфортно передвигаться, общая площадь пешеходной зоны составила почти 8,2 тыс. кв. м. На проезжей части уложили 16,7 тыс. “квадратов” асфальта. На нерегулируемых пешеходных переходах установили 12 опор контрастного освещения. На пересечениях проезда Дубовой Рощи с ул. Новомосковская и ул. Новомосковская с ул. 3-я Новоостанкинская обновили светофоры с последующей интеграцией их в интеллектуальную транспортную систему», — рассказал Бирюков.
В районе благоустройства 80 старых опор освещения заменили на круглые конические фонари и уличные торшеры c энергоэффективными светильниками.
Для пассажиров городского транспорта на ул. Новомосковская установили два новых остановочных павильона, для автомобилистов организовали парковки.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающей территории разбили 10,7 тыс. кв. м газона.