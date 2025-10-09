Выполнены работы по благоустройству возле станции МЦД-3 «Останкино»

«На участках ул. Новомосковская расширили тротуары, чтобы пешеходам, в том числе с маленькими детьми и колясками, было комфортно передвигаться, общая площадь пешеходной зоны составила почти 8,2 тыс. кв. м. На проезжей части уложили 16,7 тыс. “квадратов” асфальта. На нерегулируемых пешеходных переходах установили 12 опор контрастного освещения. На пересечениях проезда Дубовой Рощи с ул. Новомосковская и ул. Новомосковская с ул. 3-я Новоостанкинская обновили светофоры с последующей интеграцией их в интеллектуальную транспортную систему», — рассказал Бирюков.