«Убрать монастырь»: в РПЦ раскритиковали новый дизайн 500-рублевой купюры

В Русской православной церкви (РПЦ) возмутились идеей Центробанка убрать с 500-рублевой банкноты изображение Соловецкого монастыря. Об этом сообщил «Абзац».

Представитель РПЦ Альвиан Тхелидзе подчеркнул, что не станет участвовать в голосовании, где «предлагают выбрать, каким образом убрать монастырь».

— Не нравится мне эта тенденция с деньгами. Голосовать, выбирая из двух худших вариантов, не буду, — цитирует Тхелидзе «Накануне.ru».

По его словам, на всех банкнотах православных стран изображают христианские святыни.

1 октября ЦБ запустил онлайн-голосование за новый дизайн банкноты номиналом 500 рублей. Новая банкнота номиналом 500 рублей будет соответствовать единой концепции модернизированных купюр: «одна банкнота — один федеральный округ». Зачем нужно обновлять дизайн купюр, выясняла «Вечерняя Москва».

Центробанк выпустит памятную монету «Работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» серии «Человек труда» номиналом 10 рублей. Тираж монеты составит один миллион экземпляров.