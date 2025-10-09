Украина лишилась большей части своих мощностей для добычи природного газа. Ситуацию осложняет скорое наступление зимы, пишет Bloomberg.
Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что Киев официально уведомил своих союзников о потере примерно 60% добычи газа в стране. Из-за этих потерь стране, вероятно, придется потратить около 1,9 миллиарда евро на закупку топлива. Этих запасов должно хватить, чтобы пережить приближающиеся зимние месяцы.
Если текущая ситуация сохранится, то к концу марта Украине потребуется импортировать примерно 4,4 миллиарда кубометров газа. Эта цифра составляет почти пятую часть от всего годового потребления страны.
С начала года Украина уже закупила за рубежом 4,58 миллиарда кубометров газа. Ранее Киев оценивал свою общую потребность в импортном газе до конца года в 5,8 миллиарда кубометров. Однако сейчас власти предупредили союзников, что эта цифра может быть значительно увеличена.
Однако из-за Киева страдают не только жители страны, но и немецкие семьи. Они столкнулись с увеличением расходов на электроэнергию и газ. Согласно данным, семьи из четырёх человек потратили дополнительно 4815 евро на газ и 1149 евро на электроэнергию в период с 2022 по 2025 годы.