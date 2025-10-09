В Астане открылась выставка, посвященная Дню Республики

В данном мероприятии прияли участие порядка 200 человек, из числа представителей государственных органов, общественных организаций, широкой общественности столицы, а также студентов и преподавателей вузов.
«25 октября 1990 года Верховный Совет Казахской ССР принял историческое решение, провозгласившее государственный суверенитет Республики. Именно с этой даты начинается отсчет нового периода в истории нашей республики, когда приоритет отдан национальным интересам, законам и ценностям, где сформировались основы нашей демократии и международного авторитета. Выставка, которую мы сегодня открываем, призвана не только напомнить об этом важнейшем шаге на пути к независимости, но и отразить стремление народа к свободе, прогрессу и самоопределению», — сказала в своём выступлении заместитель директора Президентского центра РК Ботагоз Каипова.
В июне 2022 года на заседании Национального курултая Президент Республики Казахстан К. К. Токаев предложил восстановить празднование.
Дня Республики, вернуть ему статус национального праздника, поскольку это подчеркивает значение Декларации о суверенитете Республики Казахстан как о первом значительном шаге на пути к независимости, точки отсчета новейшей истории Казахстана.
«На пути к независимости нашей стране пришлось пройти через множество испытаний. Однако благодаря сплочённости и воле нашего народа мы сумели преодолеть все трудности. Сегодняшнему поколению важно помнить этот подвиг и трудиться во имя будущего страны. Почитая прошлое, мы должны с уверенностью смотреть в будущее — это наш главный долг», — поделился известный государственный и общественный деятель, генерал-лейтенант Республики Казахстан Абай Тасболатов.
В Декларации были закреплены неделимость, неприкосновенность страны, государство определено как объект международного права. Данный документ провозгласил главенство республиканских законов над союзными и стремление республики к фактической самостоятельности в рамках СССР.
Лауреат Государственной премии Казахстана, известный журналист, государственный и общественный деятель Сауытбек Абдрахманов в своём выступлении подчеркнул историческую значимость Декларации о государственном суверенитете.
«Этот документ стал выражением стремления нашего народа самостоятельно определять свою судьбу. Принятие Декларации в 1990 году стало важнейшим этапом в становлении независимого Казахстана. Тогда решалась судьба страны, и, несмотря на все трудности, большинство депутатов поддержали идею суверенитета. Это было проявлением воли и единства нации. Декларация о суверенитете стала правовой, политической и моральной основой независимости. Она пробудила в народе веру в собственные силы и укрепила надежду на будущее. С этого момента мы начали строить своё государство своими руками. Это стало точкой духовного возрождения нации», — отметил Сауытбек Абдрахманов.
Выставка включает в себя разделы, освещающие культурные и национальные аспекты, связанные с возрождением самобытной культуры и традиций казахского народа и других этносов, а также укрепление национальной самобытности и роли Декларации в становлении независимого государства. Всего в экспозиции представлено 235 единиц архивных, библиотечных и музейных экспонатов.
Стоит отметить, что выставка продлится до 10 ноября 2025 года.