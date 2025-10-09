Ричмонд
МЧС РК усиливает профилактику пожаров, связанных с использованием газовых баллонов

С начала года спасатели вынесли из горящих зданий 1 459 газовых баллонов, из которых 385 вместимостью 50 литров, передает DKNews.kz.

Источник: Gov

Пожары в помещениях, где находятся газовые баллоны, относятся к числу наиболее опасных ситуаций. В такие минуты каждое решение и действие спасателей играет решающую роль в сохранении человеческих жизней.

Рискуя собственной безопасностью, пожарные не только спасают людей, но и своевременно выносят баллоны с газом из зон возгорания, предотвращая взрывы и масштабные разрушения. Благодаря их мужеству и профессионализму спасены десятки семей и жилых домов.

Представители органов гражданской защиты отмечают, что соблюдение правил пожарной безопасности в помещениях, где используются газовые устройства, — это ответственность каждого гражданина. Правильная установка и эксплуатация газового оборудования позволяют избежать трагических последствий.

МЧС обращает внимание, что исключить рост пожаров возможно при соблюдение правил эксплуатации газовых баллонов:

— осуществляйте заправку баллонов только в специализированных пунктах. Запрещается заправка бытовых газовых баллонов на автозаправочных станциях;

— не используйте газовые баллоны в жилых многоквартирных домах более двух этажей;

— не допускайте нагрев корпуса баллона;

— при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество;

— не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;

— не допускайте самостоятельного использования газовых приборов детьми;

— для проверки утечки газа используйте мыльный раствор.

Ежедневная работа спасателей — это не просто служба, а настоящее проявление мужества и преданности делу защиты человеческой жизни. Благодаря их самоотверженности и решительности ежегодно удается минимизировать последствия сотен чрезвычайных ситуаций.