МЧС РК усиливает профилактику пожаров, связанных с использованием газовых баллонов

Рискуя собственной безопасностью, пожарные не только спасают людей, но и своевременно выносят баллоны с газом из зон возгорания, предотвращая взрывы и масштабные разрушения. Благодаря их мужеству и профессионализму спасены десятки семей и жилых домов.