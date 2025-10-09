Воронежские реконструкторы снялись в фильме «Август»

«ЗИС-5 у нас трудяга, присутствует на всех мероприятиях, и хлопот в ремонте нам не доставляет, — улыбается Евгений Соловьев. — 9 Мая на нём постоянно выезжаем на парад, на возложение венков, на мемориалы. А вообще, наша техника была намного проще немецкой. С одной стороны, это очень хорошо, поскольку её можно было починить в полевых условиях. В принципе, любой водитель, имеющий небольшой запас запчастей, мог это сделать буквально на коленке. Так и оружие, которое на заводах собирали дети, было более простым и неприхотливым. В этом было наше преимущество».