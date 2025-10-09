Воронежские реконструкторы снялись в фильме «Август»

Сегодня у него обширная коллекция экспонатов, в числе которых более двух десятков единиц колёсной военной техники — пушек, мотоциклов, автомобилей. Евгений рассказал «АиФ-Воронеж» о самых ценных из них.
И даже бутылка вина.
С Евгением Соловьевым, который руководит воронежским клубом реконструкторов «За отвагу» и координационным советом реконструкторов Воронежской области, мы познакомились на недавнем праздновании Дня города, где члены его клуба позволили горожанам окунуться в 1940-е годы. Ребята представили военные автомобили и броневики, а также исполнили песни тех лет под аккордеон, а сами были одеты в военную форму, пошитую, кстати, из ткани времён 1940-х.
Все они — люди разных профессий, которых объединяет любовь к истории. Евгений, имеющий юридическое и экономическое образование, работает в службе безопасности коммерческой сети.
«Мне захотелось более детально изучить историю, как нелегко приходилось нашим дедам и прадедам в то тяжёлое время, сравнить наш арсенал с вооружением противника, против которого мы воевали, — рассказывает Евгений Соловьёв. — Сначала начал коллекционировать предметы времён Великой Отечественной войны — личные вещи, обмундирование, бытовые приборы, которые были у солдат нашей армии, Германии и других стран, которые воевали на территории Воронежской области. А затем приступил к реставрации техники».
Есть, например, в его коллекции пробитые пулями каски, офицерская плащ-накидка, гильзы, пистолет-пулемёт ППШ и многое другое. Особенно ценны мирные вещи, которые «видели» войну.
«Однажды, когда мы занимались очередными поисковыми работами на территории области, — рассказывает он, — выкопали обычную стеклянную бутылку с закупоренной деревянной крышкой. Один из старожилов-поисковиков Воронежа спрашивает у меня: “А чем ценна эта бутылка?” Я начал перечислять: завод-производитель, напиток, который в ней находился, форма бутылки, ещё что-то накидывал… Но поисковик ответил: “Нет, самое ценное в ней — воздух 1942 года”. Поэтому здесь критерии разные».
Трудяга ЗИС.
Сейчас в личной коллекции Евгения Соловьёва 24 единицы военной техники, которые появились за последние 13 лет. Первой была отреставрирована противотанковая 45-миллиметровая пушка, потом автомобиль ГАЗ-67. В них много родных деталей. Чего не хватало, изготовили заново в мастерской максимально правдоподобно. Есть и полные копии, например, немецкая пушка Пак-40. Реставраторы находят чертежи у людей, которые занимались восстановлением конкретной военной машины, изучают их, покупают необходимое количество металла, и в мастерской техника оживает.
Например, ГАЗ-67 был куплен в Ростовской области. Плачевное состояние… После войны им пользовались, затем долгое время он стоял в сарае. Реставраторы вернули автомобиль к жизни: восстановили двигатель, покрасили, почистили, помыли, и техника снова стала «боевой единицей». А вот ещё история. Автомобиль ЗИС-5 с многочисленными дырками от пуль был поднят из болота в Новгородской области. Простреленные отверстия заделывать специально не стали. Все металлические части оказались оригинальными, в рабочем состоянии — их только почистили, да деревянный кузов поменяли — дерево, конечно, со временем сгнило.
«ЗИС-5 у нас трудяга, присутствует на всех мероприятиях, и хлопот в ремонте нам не доставляет, — улыбается Евгений Соловьев. — 9 Мая на нём постоянно выезжаем на парад, на возложение венков, на мемориалы. А вообще, наша техника была намного проще немецкой. С одной стороны, это очень хорошо, поскольку её можно было починить в полевых условиях. В принципе, любой водитель, имеющий небольшой запас запчастей, мог это сделать буквально на коленке. Так и оружие, которое на заводах собирали дети, было более простым и неприхотливым. В этом было наше преимущество».
Кино, молодёжь и «Чабо».
Техника Евгения Соловьева и члены его клуба «За отвагу» не только участвуют в различных выставках, в реконструкциях военных сражений, но и снимаются в фильмах. Например, в массовых сценах фильма «Август» (16+), который недавно вышел на экраны, можно увидеть воронежских реконструкторов Дмитрия Мамонтова, Леонида Гребенева и Андрея Болтнева. А в нескольких кинокартинах Игоря Угольникова снимались наши ЗИС-5 и ПАК-40.
Евгений Соловьёв отмечает, что в их клуб в последние два-три года стали активно приходить молодые ребята — они с большим интересом вовлекаются в исторические мероприятия, помогают в восстановлении техники: у одних хорошо получается красить, у других — сваркой поработать. Евгений считает, что это очень важно, так как всё, в конечном итоге, делается для молодого поколения.
Сейчас в мастерской Соловьёва воссоздаётся бронеавтомобиль 39M Csaba («Чабо»), на котором венгры в нашем регионе воевали против советской армии. Автомобиль необычной конструкции, с редким поперечным рессорным узлом, заставил мастеров потрудиться.
«Найти в первозданном виде такой автомобиль практически невозможно. Насколько нам известно, оригинал находится только в венгерском музее. Чертежи автомобиля мы купили ещё до санкций в Венгрии. Всё руки не доходили его отреставрировать. Надеемся, что в следующем году этот проект будет закончен. И в ближайшей реконструкции мы сможем его показать людям, — рассказал Евгений Соловьёв. — Сейчас наша коллекция хранится на частной территории. Надеемся, что рано или поздно придадим ей официальный статус и покажем воронежцам. Пока ищем помещение, надеюсь, власти нам в этом помогут».