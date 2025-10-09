Гериатр Новоселов сообщил об ухудшении когнитивных функций Трампа

Врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов заявил, что у президента США Дональда Трампа наблюдается ухудшение когнитивных способностей. По его словам, это связано с возрастом лидера страны: память и физические возможности уже не такие, как в молодости.
Новоселов уточнил, что снижение когнитивных функций не следует расценивать как деменцию. Он подчеркнул, что Трамп самостоятельно управляет своим поведением и способен долго говорить, делая то, что считает нужным.
При этом эксперт отметил, что мозг американского лидера иногда не уверен в произносимых мыслях. По его мнению, это проявляется в повторении одной и той же идеи несколько раз.
Врач подчеркнул, что подобные проявления не делают Трампа беспомощным, как это бывает при деменции, но могут указывать на возрастные изменения в когнитивной сфере, передает aif.ru.
Соратники президента США Дональда Трампа обеспокоены заметным ухудшением его когнитивных способностей: в Белом доме считают, что республиканец утратил свою способность «читать аудиторию», заявил журналист Сеймур Херш.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, ссылаясь на источник, заявил, что у президента США появились проблемы с ментальным здоровьем. В частности, у американского лидера начались возрастные изменения психики.