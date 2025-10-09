На фестивале «Наука 0+» пройдут мастер-классы по дипломатическому переводу

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Участники XX международного фестиваля «Наука 0+», который пройдет 10−12 октября в Москве на более чем 100 площадках, смогут поучаствовать в мастер-классах по дипломатическому переводу и узнать о секретах работы синхронных переводчиков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.
В дни «Наука 0+» на базе ряда вузов и научных центров Москвы будут работать 11 тематических площадок. Одной из них станет «Вселенная языков и культур» на базе факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова. Здесь пройдут научные квесты на темы традиций и языков мира, а также викторины и открытые уроки.
«На мастер-классах по дипломатическому переводу слушателям продемонстрируют особенности синхронного перевода выступлений первых лиц государств. Их познакомят с подходами к передаче эмоционально-стилистической окраски речи говорящего — поговорок и красноречивых сравнений. Синхронные переводчики также расскажут об интересных случаях из своей практики и основных инструментах, которыми пользуются в работе», — сообщили ТАСС в дирекции проекта.
Ректор МГУ Виктор Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба «Наука 0+», указал на ведущую роль факультета в подготовке специалистов в области межкультурной коммуникации и регионоведения.
«В современном, стремительно меняющемся мире владение языками, умение понимать и выстраивать диалог между культурами приобретают особое значение. Отрадно, что в рамках юбилейного XX фестиваля “Наука 0+” к этому удивительному миру коммуникации и взаимодействия с другими культурами смогут присоединиться все желающие. Уверен, что ребята, которые сегодня участвуют в языковых состязаниях, соревнуются в знании региональной специфики, уже завтра будут наводить мосты для построения устойчивого и справедливого мира», — отметил глава университета.
ИИ-перевод и наследие Шекспира.
Программа тематической площадки также включает экскурсии и лекции ученых. Помимо преподавателей и студентов МГУ с гостями фестиваля встретятся представители МГЛУ, Института языкознания РАН, Донецкого национального университета, Белорусского государственного университета и других вузов.
Темы выступлений исследователей будут посвящены наследию Шекспира, архитектуре Испании, феномену мультиэтнолектов, а также вопросам использования искусственного интеллекта в обучении языкам и переводе.
И. о. декана факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова Галина Молчанова отметила важное значение встреч известных ученых с молодежью — студентами и школьниками, от которых зависит развитие российской науки в будущем. «Мы думаем о будущем — будущих студентах, будущем нашего университета, будущем науки. Желаем участникам фестиваля “Наука 0+” расширить свой кругозор, найти свой интерес в науке и узнать что-то новое», — заключила Молчанова, которую цитирует пресс-служба проекта.
О фестивале.
Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в десяти странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами «Наука 0+» выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Главной темой фестиваля в 2025 году определена «Твоя квантовая Вселенная», в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий.
