Овчинский: 1,7 тыс. семей переехали в новостройки по реновации в Перове

«За это время в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали жители из 25 домов — это около 1,7 тысячи семей. Более 1,2 тысячи из них воспользовались помощью города при переезде. Москвичам бесплатно предоставили грузчиков и транспорт в рамках услуги “Помощь в переезде”, которую можно заказать на портале mos.ru либо в центрах информирования по переселению», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.