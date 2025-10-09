Овчинский: 1,7 тыс. семей переехали в новостройки по реновации в Перове

С начала программы реновации в районе Перово новоселье отпраздновали жители 25 домов старого жилого фонда, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. В рамках этой программы планируется расселить 196 домов в районе, что позволит более 42 тысячам москвичей получить новые квартиры.
Реновация в Перово стартовала в 2020 году с заселения новостройки на Зеленом проспекте.
«За это время в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали жители из 25 домов — это около 1,7 тысячи семей. Более 1,2 тысячи из них воспользовались помощью города при переезде. Москвичам бесплатно предоставили грузчиков и транспорт в рамках услуги “Помощь в переезде”, которую можно заказать на портале mos.ru либо в центрах информирования по переселению», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила, что в районе Нагорный (ЮАО) началось строительство жилого комплекса в рамках программы реновации. Новый объект, площадью более 59 тысяч квадратных метров, возводится на улице Артековская и будет включать 584 квартиры общей площадью свыше 34 тысяч квадратных метров. В новостройке предусмотрены лифты, комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов.
Вся информация о программе реновации доступна на портале mos.ru. Программа была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предполагая расселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы её реализации в два раза.