В Иркутской области 31 тысяча жителей выйдут на пенсию в 2026 году. Уйти на заслуженный отдых могут женщины 1967 года рождения и 64-летние мужчины. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по региону.
— Важно, чтобы по окончании карьеры, они имели не менее 15 лет страхового стажа и накопили не менее 30 пенсионных коэффициентов, — пояснили в пресс-службе Социального фонда.
Чтобы 31 тысяча будущих пенсионеров получили свои выплаты вовремя и без ошибок, сотрудники заранее провели проверку их индивидуальных лицевых счетов и подготовили необходимую документацию.
