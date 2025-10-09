В Иркутской области 31 тысяча жителей выйдут на пенсию в 2026 году. Уйти на заслуженный отдых могут женщины 1967 года рождения и 64-летние мужчины. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по региону.