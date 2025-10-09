Раскрыты подробности об экстренной операции короля шансона Шуфутинского

Советскому и российскому исполнителю, королю шансона Михаилу Шуфутинскому потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Соответствующую информацию распространил телеграм-канал SHOT.
Как сообщается, артиста в экстренном порядке госпитализировали с предположительным онкологическим диагнозом. В Telegram-канале издания появилось краткое сообщение о проведенной операции.
Согласно имеющимся данным, новообразование у музыканта обнаружили в весенний период. Впоследствии ему провели успешную операцию. Решение о хирургическом вмешательстве приняли в связи с возможной злокачественной природой опухоли. После проведенного лечения певцу рекомендовали постоянное наблюдение у онколога. Уже летом артист смог вернуться к концертной деятельности.
Официального подтверждения от представителей музыканта или его близкого окружения пока не поступало.
Михаил Шуфутинский появился на свет 13 апреля 1948 года в Москве. В 1981 году вместе с семьей переехал в Соединенные Штаты Америки, где выступал в русскоязычном ресторане «Арбат» в Голливуде. На постоянное жительство в Россию вернулся в 2003 году.
Артист обладает званием заслуженного артиста Российской Федерации, многократно становился лауреатом профессиональной премии «Шансон года».
