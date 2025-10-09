Раскрыты подробности об экстренной операции короля шансона Шуфутинского

Михаил Шуфутинский появился на свет 13 апреля 1948 года в Москве. В 1981 году вместе с семьей переехал в Соединенные Штаты Америки, где выступал в русскоязычном ресторане «Арбат» в Голливуде. На постоянное жительство в Россию вернулся в 2003 году.