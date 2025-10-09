Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты подробности об экстренной операции короля шансона Шуфутинского

Советскому и российскому исполнителю, королю шансона Михаилу Шуфутинскому потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

Советскому и российскому исполнителю, королю шансона Михаилу Шуфутинскому потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Соответствующую информацию распространил телеграм-канал SHOT.

Как сообщается, артиста в экстренном порядке госпитализировали с предположительным онкологическим диагнозом. В Telegram-канале издания появилось краткое сообщение о проведенной операции.

Согласно имеющимся данным, новообразование у музыканта обнаружили в весенний период. Впоследствии ему провели успешную операцию. Решение о хирургическом вмешательстве приняли в связи с возможной злокачественной природой опухоли. После проведенного лечения певцу рекомендовали постоянное наблюдение у онколога. Уже летом артист смог вернуться к концертной деятельности.

Официального подтверждения от представителей музыканта или его близкого окружения пока не поступало.

Михаил Шуфутинский появился на свет 13 апреля 1948 года в Москве. В 1981 году вместе с семьей переехал в Соединенные Штаты Америки, где выступал в русскоязычном ресторане «Арбат» в Голливуде. На постоянное жительство в Россию вернулся в 2003 году.

Артист обладает званием заслуженного артиста Российской Федерации, многократно становился лауреатом профессиональной премии «Шансон года».

Читайте также: Раскрыта стоимость номера проданного сбежавшим из РФ комиком-иноагентом авто.