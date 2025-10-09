Ограничения на посещение лесов введены почти по всей Беларуси

Кроме того, в Витебской области в Лепельском районе до сих пор действует строгий запрет, так как там продолжает сохраняться четвертый класс пожарной опасности. В остальных регионах Витебщины походы в леса ограничены.
Территория Минской области полностью окрашена на карте Минлесхоза желтым цветом, это значит, что там также действуют ограничения на посещение лесов из-за риска пожаров. В Брестской области открытым остается только один район — Дрогичинский, остальные под ограничениями.
В Гродненской и Могилевской областях открыты по четыре района. На Гродненщине это Дятловский, Ивьевский, Кореличский и Новогрудский, на Могилевщине — Быховский, Краснопольский, Славгородский и Чериковский. Остальные районы в двух областях — под ограничениями из-за третьего класса пожарной опасности.
В Гомельской области ситуация самая стабильная — ограничения введены только в Ельском, Житковичском, Лельчицком и Октябрьском районах.
В период ограничений в лесах запрещено разжигать костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Нарушителям грозит штраф до 12 базовых величин (504 рубля).
Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).