Politico: Бельгия обозначила красные линии по кредиту Киеву за счет активов РФ

Бельгия, в которой хранится основная часть замороженных российских активов, обозначила свои красные линии использования российских активов для финансирования кредита Украине в размере 140 миллиардов евро, включая соглашение стран ЕС о разделении всех текущих и будущих рисков, связанных с планом, на сумму более 170 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico.
Опасения бельгийских властей понять можно, именно они попадут под основной удар любых юридических и финансовых претензий, поданных Россией. Потому в стране громко призывают все страны ЕС гарантировать кредит, что фактически означает использование денег налогоплательщиков для покрытия любых расходов.
К этим красным линиям относятся отказ от поддержки каких-либо мер, которые могли бы быть истолкованы как конфискация активов; юридически обязывающие, строго исполняемые гарантии того, что европейские страны будут разделять все текущие и будущие риски как для Euroclear, так и для Бельгии; и соглашение о немедленном выделении денег, если Euroclear потребуется вернуть активы России, например, после заключения мирного соглашения.
На условиях анонимности один из высокопоставленных дипломатов ЕС отметил, что заявление бельгийского премьер-министра Барта де Вевера подняло много сложных вопросов, и они все еще изучаются.
Накануне сообщалось, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер вызвал раздражение ряда лидеров европейских стран своей позицией по использованию замороженных российских активов. Лидерам стран ЕС не понравилась позиция премьера Бельгии, выступившего против предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца выделить Киеву кредит на 140 млрд евро за счет средств из бельгийского депозитария Euroclear.