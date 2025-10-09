«Крестик» не выдерживает потока: возле остановки «Тузель» не протолкнуться, а в автобусы просто не залезть

Vaib.uz (Узбекистан. 8 октября). Сегодня в соцсетях стало активно распространяться видео, снятое в Ташкенте на остановке возле перекрёстка, известного в народе как «Крестик» (Ахангаранское шоссе, Яшнабадский район, остановка «Тузель»). На кадрах — свыше сотни людей, заполнивших не только саму остановку, но и прилегающую территорию. Люди стоят на обочине, на тротуарах и даже на дороге, пытаясь дождаться хоть какого-то свободного автобуса.