«Крестик» не выдерживает потока: возле остановки «Тузель» не протолкнуться, а в автобусы просто не залезть

Пользователи пишут, что автобусы ходят переполненные, двери едва закрываются, а попасть внутрь практически невозможно. По словам очевидцев, такая ситуация здесь повторяется ежедневно — утром в часы пик.
Многие связывают транспортный коллапс с тем, что кольцевая линия метрополитена сейчас находится на реконструкции, а вместо поездов запущены метробусы — автобусы, дублирующие временно закрытый маршрут.
На распространившееся видео уже отреагировала пресс-служба метрополитена. В ведомстве пояснили, что возле остановки «Тузель» курсируют не только метробусы, но и 186 автобусов по 17 городским маршрутам.
«Доля пассажиров, использующих именно метробусы на данном направлении, составляет примерно 20% от общего числа пользователей общественного транспорта. Мы призываем пользователей социальных сетей не делать односторонние выводы и опираться исключительно на точную и официальную информацию», — отметили в метрополитене.
Интересно, покажут ли это видео министру транспорта, который недавно с энтузиазмом рассказывал в своем ответе Сенату о «развитии общественного транспорта», о том, как интервалы между автобусами сокращаются, а всё больше людей выбирают автобусы, потому что они стали ездить быстрее.
Возможно, чиновникам Минтранса стоит начать с поездки на тот самый «Крестик» — там, где общественный транспорт выглядит совсем не так, как в отчётах.