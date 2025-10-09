Ричмонд
«Крестик» не выдерживает потока: возле остановки «Тузель» не протолкнуться, а в автобусы просто не залезть

Vaib.uz (Узбекистан. 8 октября). Сегодня в соцсетях стало активно распространяться видео, снятое в Ташкенте на остановке возле перекрёстка, известного в народе как «Крестик» (Ахангаранское шоссе, Яшнабадский район, остановка «Тузель»). На кадрах — свыше сотни людей, заполнивших не только саму остановку, но и прилегающую территорию. Люди стоят на обочине, на тротуарах и даже на дороге, пытаясь дождаться хоть какого-то свободного автобуса.

Источник: Vaib.Uz

Пользователи пишут, что автобусы ходят переполненные, двери едва закрываются, а попасть внутрь практически невозможно. По словам очевидцев, такая ситуация здесь повторяется ежедневно — утром в часы пик.

Многие связывают транспортный коллапс с тем, что кольцевая линия метрополитена сейчас находится на реконструкции, а вместо поездов запущены метробусы — автобусы, дублирующие временно закрытый маршрут.

На распространившееся видео уже отреагировала пресс-служба метрополитена. В ведомстве пояснили, что возле остановки «Тузель» курсируют не только метробусы, но и 186 автобусов по 17 городским маршрутам.

«Доля пассажиров, использующих именно метробусы на данном направлении, составляет примерно 20% от общего числа пользователей общественного транспорта. Мы призываем пользователей социальных сетей не делать односторонние выводы и опираться исключительно на точную и официальную информацию», — отметили в метрополитене.

Интересно, покажут ли это видео министру транспорта, который недавно с энтузиазмом рассказывал в своем ответе Сенату о «развитии общественного транспорта», о том, как интервалы между автобусами сокращаются, а всё больше людей выбирают автобусы, потому что они стали ездить быстрее.

Возможно, чиновникам Минтранса стоит начать с поездки на тот самый «Крестик» — там, где общественный транспорт выглядит совсем не так, как в отчётах.