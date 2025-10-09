Ричмонд
Первый в Казахстане счетчик восхождений установили на вершине Большого Алматинского пика

АСТАНА, 9 окт — Sputnik. Акимат Алматы сообщил об установке первого в стране автоматического счетчика восхождений.

Источник: Акимат Алматы

Он находится на вершине Большого Алматинского пика, главная цель — измерение туристической активности в горах.

Устройство будет фиксировать количество восхождений на популярные вершины, помогая формировать статистику посещаемости, анализировать нагрузку на маршруты и развивать систему безопасного и устойчивого туризма. Каждый счетчик устойчив к погодным условиям и фиксирует все восхождения без участия человека. Собранные данные будут использоваться для анализа туристических потоков, улучшения систем навигации и повышения уровня безопасности в горах.

отметили в акимате

До конца октября аналогичные устройства появятся еще на двух вершинах — пике Каныша Сатпаева (Советов) и Молодежном.

Управление туризма Алматы просит путешественников бережно относиться к оборудованию и не нажимать счетчик вручную в целях сохранения точности статистики.

Подобные устройства установлены в горах Швейцарии, Норвегии и Австрии, сообщили в акимате. Они помогают отслеживать сезонную нагрузку, контролировать потоки туристов и сохранять природные экосистемы.