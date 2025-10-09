Первый в Казахстане счетчик восхождений установили на вершине Большого Алматинского пика

Устройство будет фиксировать количество восхождений на популярные вершины, помогая формировать статистику посещаемости, анализировать нагрузку на маршруты и развивать систему безопасного и устойчивого туризма. Каждый счетчик устойчив к погодным условиям и фиксирует все восхождения без участия человека. Собранные данные будут использоваться для анализа туристических потоков, улучшения систем навигации и повышения уровня безопасности в горах.