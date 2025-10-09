В Китае пациент прожил более 170 дней после пересадки свиной печени

В Китае провели уникальную операцию по пересадке печени от свиньи человеку. 71-летний пациент прожил 171 день после этой процедуры, пишет CNN.
Это первое подобное достижение, о котором официально сообщили в научном журнале. Ранее ученые уже пересаживали людям свиные почки и сердца, а печень пробовали пересаживать только умершим пациентам. Но многие специалисты сомневались, что печень вообще можно пересаживать от животных.
Доктор Бэйчэн Сунь, участвовавший в исследовании, сказал, что все всегда считали печень слишком сложным органом для пересадки. Но теперь, по его мнению, врачи начнут думать иначе. Он уверен, что свиная печень может помочь людям, если добавить в нее достаточное количество человеческих генов.
Печень действительно сложнее заменить, чем другие органы. Она имеет большой размер, двойное кровоснабжение и выполняет много задач одновременно. Печень очищает кровь от токсинов, перерабатывает питательные вещества, производит желчь для пищеварения, создает белки для свертывания крови и регулирует уровень сахара.
