В Китае пациент прожил более 170 дней после пересадки свиной печени

Доктор Бэйчэн Сунь, участвовавший в исследовании, сказал, что все всегда считали печень слишком сложным органом для пересадки. Но теперь, по его мнению, врачи начнут думать иначе. Он уверен, что свиная печень может помочь людям, если добавить в нее достаточное количество человеческих генов.