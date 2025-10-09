Ричмонд
СМИ утверждают, что Шуфутинскому провели срочную операцию

Михаилу Шуфутинскому провели срочную операцию. Насколько серьезен диагноз.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российского артиста Михаила Шуфутинского некоторое время назад экстренно прооперировали из-за онкологического заболевания, пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, у 77-летнего артиста выявили опухоль еще весной, после чего было принято решение провести операцию из-за потенциального риска злокачественного характера новообразования.

Процедура завершилась успешно, и вскоре артист вновь начал выступать и активно продолжал гастрольные туры по стране, однако ему рекомендовали регулярные консультации с онкологом, сообщается в материале.