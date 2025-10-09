Бьют все рекорды: Россияне массово переходят на короткие вклады

Как отмечают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка, объём коротких вкладов за год вырос на 60% и превысил 16 триллионов рублей. Это полтора раза больше показателя начала 2025 года. В ЦБ объясняют рост тем, что ставки по краткосрочным депозитам сейчас значительно выше, чем по долгосрочным, из-за ожиданий снижения ключевой ставки.